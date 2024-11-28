У Грузії на тлі відмови від переговорів щодо вступу в ЄС почались масштабні протести

Як пише видання, стихійні мітинги зібрались біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту у Тбілісі. Ці акції протестів були організовані за допомогою соціальних мереж.

В ході мітингів у Тбілісі протестувальники перекрили проспект Руставелі.

За словами учасників акції, відмова Грузії від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року є зрадою інтересів країни. Вони також вважають це порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення європейської інтеграції.

На думку протестуючих, подібні дії влади ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.

Що каже президент Грузії

За словами Саломе Зурабішвілі, вона вже провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом та опозицією.

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", - заявила вона.

Зурабішвілі вважає, що відмовившись від євроінтеграції "неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну - власному народу, власному минулому та власному майбутньому".

"На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії", - наголосила Зурабішвілі.

Також вона звернула увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін "висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за їхню покірність" відразу після виступу прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе.

Що передувало

Сьогодні вдень премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що грузинський уряд відмовляється починати переговори з Євросоюзом до кінця 2028 року. Також країна відмовилась від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Під час їх проведення було зафіксовано порушення та масові вкидання бюлетенів.