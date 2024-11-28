В Грузии на фоне отказа от переговоров по вступлению в ЕС начались масштабные протесты

Стихийные митинги собрались возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента в Тбилиси. Эти акции протеста были организованы с помощью социальных сетей.

В ходе митингов в Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели.

По словам участников акции, отказ Грузии от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года является предательством интересов страны. Они также считают это нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.

По мнению протестующих, подобные действия властей ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Что говорит президент Грузии

По словам Саломе Зурабишвили, она уже провела экстренные консультации с дипломатическим корпусом и оппозицией.

"Сегодня была поставлена точка в конституционном перевороте, который длится несколько недель или даже месяцев. Поставлена точка в движении от Европы к России. Если кто-то имел какие-то сомнения, то сегодня эти сомнения развеялись", - заявила она.

Зурабишвили считает, что отказавшись от евроинтеграции "несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну - собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему".

"На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", - подчеркнула Зурабишвили.

Также она обратила внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин "выразил свое удовлетворение и оценил власти Грузии за их покорность" сразу после выступления премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Что предшествовало

Сегодня днем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинское правительство отказывается начинать переговоры с Евросоюзом до конца 2028 года. Также страна отказалась от какой-либо бюджетной дотации от Евросоюза.

Напомним, в конце октября в Грузии прошли парламентские выборы. Во время их проведения были зафиксированы нарушения и массовые вбросы бюллетеней.