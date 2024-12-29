У Грузії сталися перші затримання мітингувальників після інавгурації Кавелашвілі

Політична криза в Грузії

Сьогодні, 29 грудня, обраний "Грузинською мрією" президент Михаїл Кавелашвілі склав присягу. Його обрали президентом рішенням виборчої колегії 14 грудня. Кавелашвілі був єдиним кандидатом на пост президента, якого висунула керівна партія.

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти з посади, поки не будуть проведені перевибори.

Втім, сьогодні Зурабішвілі добровільно покинула президентський палац та заявила, що "забирає легітимність".

Кавелашвілі не визначають президентом Грузії опозиційні партії, а також європейські країни та США.

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