В Грузии произошли первые задержания митингующих после инаугурации Кавелашвили

Политический кризис в Грузии

Сегодня, 29 декабря, избранный "Грузинской мечтой" президент Михаил Кавелашвили принял присягу. Его избрали президентом решением избирательной коллегии 14 декабря. Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента, которого выдвинула правящая партия.

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить с должности, пока не будут проведены перевыборы.

Впрочем, сегодня Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец и заявила, что "забирает легитимность".

Кавелашвили не признают президентом Грузии оппозиционные партии, а также европейские страны и США.

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