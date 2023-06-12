У Грузії сподіваються отримати статус кандидата в ЄС до кінця року

За його словами, робота грузинської влади над реалізацією плану із 12 пунктів на шляху до членства в ЄС ведеться "активно".

"Реалізація всіх реформ завершиться до кінця червня, і країна буде готова до набуття статусу кандидата", - зазначає політик.

Кобахідзе запевняє, що до кінця цього місяця "абсолютно всі пункти будуть виконані".

У цьому контексті Кобахідзе висловив сподівання, що у грудні 2023 року з боку Європейської ради буде ухвалено "справедливе політичне рішення", маючи на увазі "добро" на набуття статусу кандидата в члени ЄС.

"На жаль, минулого року Європейська рада ухвалила рішення, яке є розчаровуючим для нашого суспільства. Сподіваємося, що в цьому випадку в грудні буде ухвалено справедливе політичне рішення", - заявив він.

У розмові з журналістами Кобахідзе зазначив, що коли справа доходить до політичного рішення - шанси "50/50".

"Усі знають, що статус кандидата нам мав бути й у червні минулого року, що підтвердила і Єврокомісія. Ми будемо всіляко готові отримати статус кандидата в грудні, проте зараз приймається політичне рішення... Політичний контекст суттєво не змінився з червня минулого року, але ми все ж таки сподіваємося отримати цей статус", - розповів голова партії "Грузинська мрія".

Грузія на шляху до ЄС

Тбілісі в рамках євроінтеграції має завершити всі необхідні реформи згідно з планом щодо набуття статусу кандидата в члени ЄС. Втім, в Євросоюзі вбачають в кроках грузинського уряду на цьому шляху певні відступи.

Зокрема, через поновлення авіасполучення з РФ нещодавно Грузії передали офіційний демарш від імені 27 держав ЄС, і тоді посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати РФ через війну проти України.

Раніше також у Брюсселі закликали Грузію долучитися до санкцій і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти" обмежувальні заходи.

Проте в парламенті Грузії заявили, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме таке рішення продиктоване виключно "політикою терпіння".