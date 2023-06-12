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В Грузии надеются получить статус кандидата в ЕС до конца года

Фото: лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Тбилиси планирует завершить выполнение 12 реформ в июне в рамках евроинтеграции, чтобы Грузия могла получить статус кандидата в члены Европейского союза в декабре текущего года.

Об этом заявил лидер правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, работа грузинских властей над реализацией плана из 12 пунктов на пути к членству в ЕС ведется "активно".

"Реализация всех реформ завершится к концу июня, и страна будет готова к получению статуса кандидата", - отмечает политик.

Кобахидзе уверяет, что до конца этого месяца "абсолютно все пункты будут выполнены".

В этом контексте Кобахидзе выразил надежду, что в декабре 2023 года со стороны Европейского совета будет принято "справедливое политическое решение", имея в виду "добро" на получение статуса кандидата в члены ЕС.

"К сожалению, в прошлом году Европейский совет принял разочаровывающее для нашего общества решение. Надеемся, что в этом случае в декабре будет принято справедливое политическое решение", - заявил он.

В беседе с журналистами Кобахидзе отметил, что когда дело доходит до политического решения - шансы "50/50".

"Все знают, что статус кандидата нам полагался и в июне прошлого года, что подтвердила и Еврокомиссия. Мы будем всячески готовы получить статус кандидата в декабре, однако сейчас принимается политическое решение... Политический контекст существенно не изменился с июня прошлого года, но мы все же надеемся получить этот статус", - рассказал председатель партии "Грузинская мечта".

Грузия на пути в ЕС

Тбилиси в рамках евроинтеграции должна завершить все необходимые реформы в соответствии с планом вступления кандидата в члены ЕС. Вместе с тем, в Евросоюзе видят в шагах грузинского правительства на этом пути некоторые отступления.

В частности, из-за возобновления авиасообщения с РФ недавно Грузии передали официальный демарш от имени 27 государств ЕС, и тогда посол Евросоюза отметил, что такое решение Тбилиси противоречит решимости ЕС изолировать РФ из-за войны против Украины.

Ранее также в Брюсселе призвали Грузию присоединиться к санкциям и "сохранять бдительность по поводу любых возможных попыток обойти" ограничительные меры.

Однако в парламенте Грузии заявили, что Тбилиси не видит рисков для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний, а само такое решение продиктовано исключительно "политикой терпения".

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