У Грузії сьогодні зафіксували два землетруси

Два землетруси зафіксували у Грузії у неділю, 24 вересня. Епіцентр одного з них знаходиться поблизу Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного центра сейсмічного моніторингу Грузії.

Перші підземні поштовхи магнітудою 4,6 сталися близько 8:00 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходиться за 4 кілометри від Тбілісі у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет). Глибина землетрусу - 27 кілометрів. Землетрус відчули й у столиці Грузії.

О 9:21 стався другий землетрус потужністю 3 бали за шкалою Ріхтера. Його епіцентр заходиться за 120 кілометрів від Тбілісі, у Кахетії, глибина - 18 кілометрів.

Варто зазначити, що з початку місяця у Грузії зафіксували вже три землетруси: 3, 11 та 23 вересня.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, 14 вересня у Закарпатській області зафіксували землетрус. Підземний поштовх стався поблизу кордону з Румунією.

Також землетрус у Закарпатській області фіксували 15 серпня 2023 року. Тоді магнітуда становила 2,2 бала.

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