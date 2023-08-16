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У Закарпатській області стався землетрус

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Середа 16 серпня 2023 12:08
У Закарпатській області стався землетрус Ілюстративне фото: у Закарпатській області стався землетрус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Закарпатській області 15 серпня стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера за 23 км на схід від Ужгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного центру спеціального контролю.

Повідомляється, що вчора о 16:43 стався землетрус магнітудою 2,2. Його епіцентр знаходився на відстані 23 км на схід від Ужгороду, Закарпатської області, на глибині 3 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчувають тільки окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Зазначається, що землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Землетруси на Закарпатті

Зазначимо, що в Україні інколи фіксують ледве відчутні землетруси.

Так, останній землетрус у Закарпатської області зареєстрували 10 серпня з магнітудою 2,4.

До цього землетрус стався за 6 км на захід від міста Свалява.

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