У Грузії скандал через напад на ЛГБТ-фестиваль, поліція бездіяла

Сьогоднішній фестиваль мав завершити "Тиждень гордості", який через погрози супротивників ЛГБТ проходив за зачиненими дверима. Фестиваль був запланований на приватній закритій території, у комплексі Lisi Wonderland.

Міністерство внутрішніх справ Грузії обіцяло забезпечити безпеку Tbilisi Pride та мобілізувало спецзагони.

Кількох людей на підході до місця фестивалю затримали, та зрештою ситуація вийшла з під контролю: кількасот радикалів Alt-Info зайняли територію, почали ламати сцену, палити веселкові прапори та ЛГБТ-символіку.

Після цього організатори фестивалю повідомили про скасування заходу й евакуацію його учасників. Вони стверджують, що правоохоронці Грузії не вжили належних заходів і в деяких випадках дозволили радикалам пройти через кордон.

After the Putinist violent radical groups attacked us, they were neither detained nor removed from the premises. Instead, they continued to party on the festival grounds, with champagne. pic.twitter.com/yCbZ80aSi1