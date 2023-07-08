У Грузії скандал через напад на ЛГБТ-фестиваль, поліція бездіяла

У Тбілісі проросійське радикальне угруповання Alt-Info зірвало ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride. Правоохоронці Грузії тим часом не вжили належних заходів і дозволили радикалам діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия" .

Сьогоднішній фестиваль мав завершити "Тиждень гордості", який через погрози супротивників ЛГБТ проходив за зачиненими дверима. Фестиваль був запланований на приватній закритій території, у комплексі Lisi Wonderland.

Міністерство внутрішніх справ Грузії обіцяло забезпечити безпеку Tbilisi Pride та мобілізувало спецзагони.

Кількох людей на підході до місця фестивалю затримали, та зрештою ситуація вийшла з під контролю: кількасот радикалів Alt-Info зайняли територію, почали ламати сцену, палити веселкові прапори та ЛГБТ-символіку.

Після цього організатори фестивалю повідомили про скасування заходу й евакуацію його учасників. Вони стверджують, що правоохоронці Грузії не вжили належних заходів і в деяких випадках дозволили радикалам пройти через кордон.

After the Putinist violent radical groups attacked us, they were neither detained nor removed from the premises. Instead, they continued to party on the festival grounds, with champagne. pic.twitter.com/yCbZ80aSi1 — Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 8, 2023

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі сказав, що правоохоронці впоралися зі своїм завданням, забезпечивши евакуацію учасників фестивалю Tbilisi Pride, і "ніхто не постраждав".

Водночас за повідомленням опозиційного телеканалу Mtavari Arkhi, протестувальники напали зокрема й на журналістів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вже засудила дії поліції, підкресливши, що "захист права на зібрання означає проведення заходу, а не евакуацію його учасників", й заявивши про порушення двох статей конституції - права на висловлення думки та право свободи зібрань.

Реакція Європейського Союзу

Представництво Європейського Союзу розчароване з приводу скасування "Фестивалю Прайду" в Тбілісі

Представництво Євросоюзу висловило стурбованість у зв'язку зі скасуванням сьогодні "Прайд-фестивалю".

"Розчаровує той факт, що безпека і свобода зібрань не були забезпечені. Ті, хто закликає до насильства і чинять насильство, мають бути притягнуті до відповідальності", - вважають у представництві ЄС.

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