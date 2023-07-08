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В Грузии скандал из-за нападения на ЛГБТ-фестиваль, полиция бездействовала

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Грузия, Суббота 08 июля 2023 20:32
В Грузии скандал из-за нападения на ЛГБТ-фестиваль, полиция бездействовала Фото: радикалы сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси (twitter.com/TbilisiPride)
Автор: Карина Левицкая

В Тбилиси пророссийская радикальная группировка Alt-Info сорвала ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride. Правоохранители Грузии тем временем не приняли должных мер и позволили радикалам действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия" .

Сегодняшний фестиваль должен был завершить "Неделю гордости", которая из-за угроз противников ЛГБТ проходила за закрытыми дверями. Фестиваль был запланирован на частной закрытой территории, в комплексе Lisi Wonderland.

Министерство внутренних дел Грузии обещало обеспечить безопасность Tbilisi Pride и мобилизовало спецотряды.

Нескольких людей на подходе к месту фестиваля задержали, но в конце концов ситуация вышла из-под контроля: несколько сотен радикалов Alt-Info заняли территорию, начали ломать сцену, жечь радужные флаги и ЛГБТ-символику.

После этого организаторы фестиваля сообщили об отмене мероприятия и эвакуации его участников. Они утверждают, что правоохранители Грузии не приняли надлежащих мер и в некоторых случаях позволили радикалам пройти через границу.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что правоохранители справились со своей задачей, обеспечив эвакуацию участников фестиваля Tbilisi Pride, и "никто не пострадал".

В то же время по сообщению оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi, протестующие напали в том числе и на журналистов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила действия полиции, подчеркнув, что "защита права на собрание означает проведение мероприятия, а не эвакуацию его участников", и заявив о нарушении двух статей конституции - права на выражение мнения и право свободы собраний.

Реакция Европейского Союза

Представительство Европейского Союза разочаровано по поводу отмены "Фестиваля Прайда" в Тбилиси

Представительство Евросоюза выразило обеспокоенность в связи с отменой сегодня "Прайд-фестиваля".

"Разочаровывает тот факт, что безопасность и свобода собраний не были обеспечены. Те, кто призывает к насилию и совершают насилие, должны быть привлечены к ответственности", - считают в представительстве ЕС.

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