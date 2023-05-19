У Грузії сів перший за 4 роки літак РФ. У Тбілісі протести (відео)

Сьогодні в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". В аеропорту посилили охорону, а на чергування вивели декілька десятків правоохоронців.

Це перший з 2019 року російський літак, який приземлився у Грузії. Це сталося після того, як російський диктатор Володимир Путін скасував заборону на польоти.

Мітинги

Через відновлення авіасполучення з Росією грузинські активісти влаштували протести біля аеропорту. Учасники мітингу пройшли від площі Республіки.

Учасники акції вимагають скасувати прямі польоти з Росії до Грузії. Мітингувальники принесли прапори Грузії, України та ЄС, а також плакати з лозунгами: "Русский самолет, иди н***й" та "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Реакція президента

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучання з РФ.

"Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлилася своїм небажаним літаком у Тбілісі", - написала лідер у Twitter.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Після його появи у парламенті Грузії спалахнула хвиля протестів.

Російський диктатор Путін скасував візи для громадян Грузії та заборону на польоти 10 травня 2023 року.

В Євросоюзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію. У Тбілісі такий крок Кремля також викликав критику, проте влада все ж відновила рейси.

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