В Грузии сел первый за 4 года самолет РФ. В Тбилиси протесты (видео)

Сегодня в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет "Москва - Тбилиси". В аэропорту ужесточили охрану, а на дежурство вывели несколько десятков правоохранителей.

Это первый с 2019 года российский самолет, приземлившийся в Грузии. Это произошло после того, как российский диктатор Владимир Путин отменил запрет на полеты.

Митинги

Из-за возобновления авиасообщения с Россией грузинские активисты устроили протесты возле аэропорта. Митингующие прошли от площади Республики.

Участники акции требуют отменить прямые полеты из России в Грузию. Митингующие принесли флаги Грузии, Украины и ЕС, а также плакаты с лозунгами: "Русский самолет, иди н***й" и "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Реакция президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала запретить авиасообщение с РФ.

"Несмотря на сопротивление грузинского народа Россия приземлилась своим нежелательным самолетом в Тбилиси", - написала лидер в Twitter.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия ввела запрет на полеты в Грузии в июле 2019 года после инцидента с депутатом-коммунистом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. После его появление в парламенте Грузии вспыхнула волна протестов.

Российский диктатор Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на полеты 10 мая 2023 года.

В Евросоюзе призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию. В Тбилиси такой шаг Кремля также вызвал критику, однако власти все же возобновили рейсы.

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