У Грузії розпочались військові навчання за участі країн НАТО та США

"Грузія, беручи участь у навчаннях втретє, ще більше зміцнить свої оборонні можливості та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО", - йдеться у заяві дипвідомства та додається: - Навчаннями керує Європейське командування спеціальних операцій США".

Навчання проходять одночасно у Греції, Румунії та Грузії. Крім грузинських та американських військових, у маневрах беруть участь представники Великої Британії, Іспанії, Польщі та Румунії. Також до навчань долучаться резервісти тероборони Міністерства оборони Грузії та добровольці.

У ході навчань військові виконуватимуть завдання на суші та на морі у Східній та Західній Грузії. Як повідомили у пресслужбі Міноборони Грузії, метою "Троянського сліду" є обмін досвідом між країнами та підвищення рівня бойової готовності.