У Грузії протестувальники вирішили почати "облогу парламенту"

Грузинські протестувальники на мітингу у Тбілісі прийняли рішення про "облогу парламенту".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSGEORGIA.

"Ми пропонуємо наступний крок: мирно та спокійно з обох боків оточити парламент... Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", - заявив голова партії Георгій Вашадзе.

Учасники акції проголосували за таке рішення піднятими руками. Ініціативу запропонувала опозиційна партія "Стратегія Агмашенебелі".

Раніше лідер грузинської опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе оголосив ультиматум владі. Вона має відкликати скандальні законопроекти про "іноагентів" і звільнити затриманих учасників протестів.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, грузинський парламент підтримав у першому читанні скандальний законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується визнати "агентами іноземного впливу" ЗМІ та громадські організації, які фінансуються з-за кордону.

Після цього до парламенту у Тбілісі почали масово виходити протестувальники проти такого скандального рішення.

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