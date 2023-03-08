У Грузії протестувальники вирішили почати "облогу парламенту"
Грузинські протестувальники на мітингу у Тбілісі прийняли рішення про "облогу парламенту".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSGEORGIA.
Учасники акції проголосували за таке рішення піднятими руками. Ініціативу запропонувала опозиційна партія "Стратегія Агмашенебелі".
"Ми пропонуємо наступний крок: мирно та спокійно з обох боків оточити парламент... Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", - заявив голова партії Георгій Вашадзе.
Раніше лідер грузинської опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе оголосив ультиматум владі. Вона має відкликати скандальні законопроекти про "іноагентів" і звільнити затриманих учасників протестів.
Нагадаємо, вчора, 7 березня, грузинський парламент підтримав у першому читанні скандальний законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується визнати "агентами іноземного впливу" ЗМІ та громадські організації, які фінансуються з-за кордону.
Після цього до парламенту у Тбілісі почали масово виходити протестувальники проти такого скандального рішення.
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