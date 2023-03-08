В Грузии протестующие решили начать "осаду парламента"

Грузинские протестующие на митинге в Тбилиси приняли решение об "осаде парламента".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.

"Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", - заявил председатель партии Георгий Вашадзе.

Участники акции проголосовали за такое решение поднятыми руками. Инициативу предложила оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели".

Ранее лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и освободить задержанных участников протестов.

Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.

После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.

Более детально о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.

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