У Грузії попросили США переглянути введені щодо суддів санкції

Глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі відправив лист державному секретарю США Ентоні Блінкену. Він закликав США переглянути рішення про санкції щодо грузинських суддів через причетність до корупції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням МЗС Грузії.
Як заявив Дарчилашвілі, у разі якщо Вашингтон не буде переглядати рішення про санкції, то народ Грузії може сприйняти це "як тиск на незалежний суд суверенної держави й грубе втручання в її діяльність".
Він також вважає, що введені санкції є "абсолютно незрозумілими та неприйнятними". Дарчилашвілі заявив, що рішення "було оприлюднене без пред'явлення будь-яких доказів".
"Уряд неодноразово звертався до критиків нинішньої судової системи Грузії з проханням представити конкретні судові справи, які, на їхню думку, були вирішені несправедливо. Однак критики досі не представили жодного такого випадку", - сказано в листі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати ввели візові санкції щодо чотирьох високопоставлених грузинських суддів. Вашингтон звинувачує їх у "значній корупції".
Нагадаємо, раніше до парламенту Грузії внесли законопроект про "іноагенти", який практичні копіює російський закон і передбачає тюремні терміни за його порушення.
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