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В Грузии попросили США пересмотреть введенные в отношении судей санкции

Фото: в Грузии попросили США пересмотреть введенные в отношении судей санкции (flickr.by/JRope)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили направил письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену. Он призвал США пересмотреть решение о санкциях в отношении грузинских судей из-за причастности к коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Грузии.

Как заявил Дарчилашвили, в случае если Вашингтон не будет пересматривать решение о санкциях, то народ Грузии может воспринять это "как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность".

Он также считает, что введенные санкции "совершенно непонятны и неприемлемы". Дарчилашвили заявил, что решение "было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств".

"Правительство неоднократно обращалось к критикам нынешней судебной системы Грузии с просьбой представить конкретные судебные дела, которые, по их мнению, были решены несправедливо. Однако критики до сих пор не представили ни одного такого случая", - говорится в письме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты ввели визовые санкции в отношении четырех высокопоставленных грузинских судей. Вашингтон обвиняет их в "значительной коррупции".

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли законопроект об "иноагентах", который практически копирует российский закон и предусматривает тюремные сроки за его нарушение.

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