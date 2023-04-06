В Грузии попросили США пересмотреть введенные в отношении судей санкции

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили направил письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену. Он призвал США пересмотреть решение о санкциях в отношении грузинских судей из-за причастности к коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Грузии.

Как заявил Дарчилашвили, в случае если Вашингтон не будет пересматривать решение о санкциях, то народ Грузии может воспринять это "как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность".

Он также считает, что введенные санкции "совершенно непонятны и неприемлемы". Дарчилашвили заявил, что решение "было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств".

"Правительство неоднократно обращалось к критикам нынешней судебной системы Грузии с просьбой представить конкретные судебные дела, которые, по их мнению, были решены несправедливо. Однако критики до сих пор не представили ни одного такого случая", - говорится в письме.