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В Грузії опозиційним каналам погрожують штрафами за відмову розміщувати рекламу партії, - ЗМІ

Фото: В Грузії опозиційним каналам погрожують штрафами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Грузії опозиційним каналам погрожують штрафами. Правляча партія вирішила застосувати таке "покарання" за відмову розміщувати рекламу "Грузинської мрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia.

Зауважимо, що 26 вересня правляча партія Грузії  презентувала серію передвиборчих плакатів і відеоролик, у яких виборців закликають "вибрати мир" і сказати "ні війні".

У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків і нових автобусів у Грузії.

Однак опозиційні телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli відмовилися розміщувати скандальну передвиборчу рекламу правлячої партії "Грузинська мрія".

"Влада Іванішвілі, що належить Іванішвілі, ставить нас перед дилемою - або ми надаємо ефір вищезазначеним відеороликам, або на нас покладають величезні штрафи, які можуть призвести до загрози припинення діяльності каналів", - ідеться в спільній заяві телекомпаній.

У телекомпаніях розцінюють кліпи, як "російську пропаганду" і "знущання над українським народом". Вони підтримали позицію посла ЄС у Грузії, який назвав рекламу партії влади "обурливою, ганебною і огидною".

Formula, Mtavari і TV Pirveli просять про підтримку правозахисні організації та диппредставництва західних країн. 

Зауважимо, що за законом, за місяць до виборів грузинські телеканали зобов'язані надавати безоплатний рекламний час усім партіям, представленим у парламенті. На це відводиться не менше ніж 7,5 хвилин протягом кожних 3 годин ефіру.

Варто зазначити, що це не перший випадок штрафування каналів. У вересні Formula, Mtavari і TV Pirveli оштрафували за відмову розміщувати іншу провокаційну рекламу "Грузинської мрії".

Тоді це був ролик зі слоганом "Скажи ні моральному виродженню суспільства" на тлі зображення грузинських активістів і представників громадянського суспільства.

Нагадаємо, що минулого року в Грузії пройшла хвиля протестів. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Грузія