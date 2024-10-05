В Грузии оппозиционным каналам угрожают штрафами за отказ размещать рекламу партии, - СМИ

В Грузии оппозиционным каналам угрожают штрафами. Правящая партия решила применить такое "наказание" за отказ размещать рекламу "Грузинской мечты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.
Отметим, что 26 сентября правящая партия Грузии представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
В них изображения уничтоженных русскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.
Однако оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli отказались размещать скандальную предвыборную рекламу правящей партии "Грузинская мечта".
"Власть Иванишвили, принадлежащая Иванишвили, ставит нас перед дилеммой - либо мы предоставляем эфир вышеупомянутым видеороликам, либо на нас возлагают огромные штрафы, которые могут привести к угрозе прекращения деятельности каналов", - говорится в совместном заявлении телекомпаний.
В телекомпаниях расценивают клипы как "российскую пропаганду" и "издевательство над украинским народом". Они поддержали позицию посла ЕС в Грузии, который назвал рекламу партии власти "возмутительной, позорной и отвратительной".
Formula, Mtavari и TV Pirveli просят о поддержке правозащитных организаций и диппредставительств западных стран.
Заметим, что по закону за месяц до выборов грузинские телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, представленным в парламенте. На это отводится не менее 7,5 минут в течение каждых 3 часов эфира.
Следует отметить, что это не первый случай штрафования каналов. В сентябре Formula, Mtavari и TV Pirveli оштрафовали за отказ размещать другую провокационную рекламу "Грузинской мечты".
Тогда это был ролик со слоганом "Скажи не моральному вырождению общества" на фоне изображения грузинских активистов и представителей гражданского общества.
Напомним, что в прошлом году в Грузии прошла волна протестов. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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