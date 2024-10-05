В Грузії опозиційним каналам погрожують штрафами за відмову розміщувати рекламу партії, - ЗМІ

В Грузії опозиційним каналам погрожують штрафами. Правляча партія вирішила застосувати таке "покарання" за відмову розміщувати рекламу "Грузинської мрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia .

Зауважимо, що 26 вересня правляча партія Грузії презентувала серію передвиборчих плакатів і відеоролик, у яких виборців закликають "вибрати мир" і сказати "ні війні".

У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків і нових автобусів у Грузії.

Однак опозиційні телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli відмовилися розміщувати скандальну передвиборчу рекламу правлячої партії "Грузинська мрія".

"Влада Іванішвілі, що належить Іванішвілі, ставить нас перед дилемою - або ми надаємо ефір вищезазначеним відеороликам, або на нас покладають величезні штрафи, які можуть призвести до загрози припинення діяльності каналів", - ідеться в спільній заяві телекомпаній.

У телекомпаніях розцінюють кліпи, як "російську пропаганду" і "знущання над українським народом". Вони підтримали позицію посла ЄС у Грузії, який назвав рекламу партії влади "обурливою, ганебною і огидною".

Formula, Mtavari і TV Pirveli просять про підтримку правозахисні організації та диппредставництва західних країн.

Зауважимо, що за законом, за місяць до виборів грузинські телеканали зобов'язані надавати безоплатний рекламний час усім партіям, представленим у парламенті. На це відводиться не менше ніж 7,5 хвилин протягом кожних 3 годин ефіру.