В Грузии оппозиционным каналам угрожают штрафами за отказ размещать рекламу партии, - СМИ

В Грузии оппозиционным каналам угрожают штрафами. Правящая партия решила применить такое "наказание" за отказ размещать рекламу "Грузинской мечты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

Отметим, что 26 сентября правящая партия Грузии представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

В них изображения уничтоженных русскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.

Однако оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli отказались размещать скандальную предвыборную рекламу правящей партии "Грузинская мечта".

"Власть Иванишвили, принадлежащая Иванишвили, ставит нас перед дилеммой - либо мы предоставляем эфир вышеупомянутым видеороликам, либо на нас возлагают огромные штрафы, которые могут привести к угрозе прекращения деятельности каналов", - говорится в совместном заявлении телекомпаний.

В телекомпаниях расценивают клипы как "российскую пропаганду" и "издевательство над украинским народом". Они поддержали позицию посла ЕС в Грузии, который назвал рекламу партии власти "возмутительной, позорной и отвратительной".

Formula, Mtavari и TV Pirveli просят о поддержке правозащитных организаций и диппредставительств западных стран.

Заметим, что по закону за месяц до выборов грузинские телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, представленным в парламенте. На это отводится не менее 7,5 минут в течение каждых 3 часов эфира.