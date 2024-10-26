У Грузії опозиція відмовилася визнавати результати виборів

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори , на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

У Грузії закрилися усі виборчі дільниці. Екзитполи дають протилежні результати .

Явка, за попередніми даними, близько 60% . За результатами опрацювання 68,69% бюлетенів "Мрія" набирає 52,94% голосів.

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