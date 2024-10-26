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У Грузії опозиція відмовилася визнавати результати виборів

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Грузії дві партії заявили про невизнання результатів виборів до парламенту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.

Підсумки парламентських виборів не визнає партія експрезидента Михайла Саакашвілі "Єдність-Національний рух", заявила лідер партії Тіна Бокучава.

"Коаліція за зміни" також не визнає вибори, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він каже, що "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.

 

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори , на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

У Грузії закрилися усі виборчі дільниці. Екзитполи дають протилежні результати .

Явка, за попередніми даними, близько 60% . За результатами опрацювання 68,69% бюлетенів "Мрія" набирає 52,94% голосів.

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Грузія