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В Грузии оппозиция отказалась признавать результаты выборов

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Грузии две партии заявили о непризнании результатов выборов в парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.

Итоги парламентских выборов не признает партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение", заявила лидер партии Тина Бокучава.

"Коалиция за перемены" также не признает выборы, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он говорит, что "Грузинская мечта" осуществляет конституционный переворот.

 

Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

В Грузии закрылись все избирательные участки. Экзитполы дают противоположные результаты.

Явка, по предварительным данным, около 60%. По результатам проработки 68,69% бюллетеней "Мечта" набирает 52,94% голосов.

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Грузия