В Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію та відставку уряду

Акцію "Разом - в Європу" проводили на підтримку курсу Грузії до євроінтеграції. Члени опозиційних політичних партій та представники різних верств суспільства приєдналися до акції, що проходила перед будівлею парламенту Грузії. Представники молодіжного крила партії приєдналися до акції ходою від станції метро "Руставелі".

Учасники акції вимагали відставки уряду та звільнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі, директора телекомпанії "Мтаварі архі" Ніки Гварамія та активіста Лазаре Грігоріадіса.

Лідер партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі озвучив чотири вимоги до влади: звільнення Григоріадіса, негайна відставка суддів, проти яких запроваджено санкції, звільнення Саакашвілі та Гварамії та закон про деолігархізацію, судову реформу та реформу центральної виборчої комісії.

Автомобільний рух перед парламентом було перекрито через проведення акції. Мітинг завершився виконанням гімнів Грузії, України та Євросоюзу, повідомлень про порушення не поступало. Влада країни назвала акцію "аморальним нахабством".