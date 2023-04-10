В Грузии оппозиция провела митинг за евроинтеграцию и отставку правительства

Акцию "Вместе – в Европу" проводили в поддержку курса Грузии к евроинтеграции. Члены оппозиционных политических партий и представители разных слоев общества присоединились к акции, проходившей перед зданием парламента Грузии. Представители молодежного крыла партии присоединились к акции походкой от станции метро "Руставели".

Участники акции потребовали отставки правительства и увольнения экспрезидента Михеила Саакашвили, директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия и активиста Лазаре Григориадиса.

Лидер партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили озвучил четыре требования к власти: увольнение Григориадиса, немедленная отставка судей, против которых введены санкции, увольнение Саакашвили и Гварамии и закон о деолигархизации, судебной реформе и реформе центральной избирательной комиссии.

Автомобильное движение перед парламентом было перекрыто из-за проведения акции. Митинг завершился исполнением гимнов Грузии, Украины и Евросоюза, сообщений о нарушении не поступало. Власти страны назвали акцию "аморальной наглостью".