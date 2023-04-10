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В Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію та відставку уряду

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Понеділок 10 квітня 2023 01:46
В Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію та відставку уряду Фото: в Грузії опозиція вимагала відставки уряду та затвердження курсу на євроінтеграцію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У неділю, 9 квітня, перед парламентом Грузії відбувся мітинг "Разом – до Європи", організований опозиційним "Єдиним національним рухом". Вимагали відставки уряду, європейського курсу країни та звільнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Акцію "Разом - в Європу" проводили на підтримку курсу Грузії до євроінтеграції. Члени опозиційних політичних партій та представники різних верств суспільства приєдналися до акції, що проходила перед будівлею парламенту Грузії. Представники молодіжного крила партії приєдналися до акції ходою від станції метро "Руставелі".

Учасники акції вимагали відставки уряду та звільнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі, директора телекомпанії "Мтаварі архі" Ніки Гварамія та активіста Лазаре Грігоріадіса.

Лідер партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі озвучив чотири вимоги до влади: звільнення Григоріадіса, негайна відставка суддів, проти яких запроваджено санкції, звільнення Саакашвілі та Гварамії та закон про деолігархізацію, судову реформу та реформу центральної виборчої комісії.

Автомобільний рух перед парламентом було перекрито через проведення акції. Мітинг завершився виконанням гімнів Грузії, України та Євросоюзу, повідомлень про порушення не поступало. Влада країни назвала акцію "аморальним нахабством".

Нагадаємо, що США ввели візові санкції щодо чотирьох високопоставлених грузинських суддів, яких Вашингтон звинувачує у "значній корупції".

Також нещодавно група медиків, яка відвідала 2 квітня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, дійшла висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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