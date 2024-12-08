У Грузії хочуть ухвалити закон, який заборонить приховувати обличчя учасникам мітингів

"Ми ухвалимо закон, який заборонить приховувати обличчя учасникам зборів, у тому числі учасниками контрмітингу, у різний спосіб. Це дуже важливий закон, який допоможе запобігти насильству під час зібрань", - заявив він.

Кобахідзе додав, що ідентичні закони діють у багатьох країнах Європейського Союзу. Тому для "запобігання насильству" важливо ухвалити такий закон і в Грузії.

За словами прем'єра, технічно організувати його ухвалення вийде до кінця наступного тижня, а реалізацію трохи пізніше.

"Цей закон буде повністю реалізовано до кінця місяця", - резюмував він.