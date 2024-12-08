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У Грузії хочуть ухвалити закон, який заборонить приховувати обличчя учасникам мітингів

Фото: прем'єр-міністр грузинської держави Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що в країні ухвалять закон, який заборонить приховувати обличчя учасникам протестів. Його реалізація очікується до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Грузія Online".

"Ми ухвалимо закон, який заборонить приховувати обличчя учасникам зборів, у тому числі учасниками контрмітингу, у різний спосіб. Це дуже важливий закон, який допоможе запобігти насильству під час зібрань", - заявив він.

Кобахідзе додав, що ідентичні закони діють у багатьох країнах Європейського Союзу. Тому для "запобігання насильству" важливо ухвалити такий закон і в Грузії.

За словами прем'єра, технічно організувати його ухвалення вийде до кінця наступного тижня, а реалізацію трохи пізніше.

"Цей закон буде повністю реалізовано до кінця місяця", - резюмував він.

Нагадаємо, що вчора ввечері в центрі Тбілісі знову вийшли тисячі людей через те, що уряд у Грузії відклав переговори щодо вступу країни до ЄС до 2028 року. Водночас на активістів і журналістів нападали невідомі люди в масках, яких зазвичай називають "тітушками".

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