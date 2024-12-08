В Грузии хотят принять закон, который запретит скрывать лица участникам митингов

"Мы примем закон, который запретит скрывать лица участникам собрания, в том числе участниками контрмитинга, различными способами. Это очень важный закон, который поможет предотвратить насилие во время собраний", - заявил он.

Кобахидзе добавил, что идентичные законы действуют во многих странах Европейского союза. Поэтому для "предотвращения насилия" важно принять такой закон и в Грузии.

По словам премьера, технически организовать его принятие получится до конца следующей недели, а реализацию немного позже.

"Этот закон будет полностью реализован до конца месяца", - резюмировал он.