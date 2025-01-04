З Грузії депортують іноземців, які брали участь в акціях протесту

Як зазначає Міністерство внутрішніх справ Грузії, у листопаді-грудні 2024 року 91 іноземця зобов'язали покинути країну. З них понад чверть - учасники акцій протесту, які виступають за євроінтеграцію Грузії.

"Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі у листопаді-грудні і яким суд призначив різні адміністративні покарання, - у сумі 25 осіб", - йдеться у повідомленні.

З цих 25 осіб вже 10 іноземців покинули Грузію. В МВС Грузії не уточнюють громадянство цих людей.

За оцінками громадських організацій та ЗМІ, з 450 затриманих на акціях протесту було понад 20 іноземців, з них більшість - росіяни.