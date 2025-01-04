Из Грузии депортируют иностранцев, участвовавших в акциях протеста

Как отмечает Министерство внутренних дел Грузии, в ноябре-декабре 2024 года 91 иностранца обязали покинуть страну. Из них более четверти - участники акций протеста, выступающих за евроинтеграцию Грузии.

"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, участвовавшие в акциях, которые проходили в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд назначил различные административные наказания, - в сумме 25 человек", - говорится в сообщении.

Из этих 25 человек уже 10 иностранцев покинули Грузию. В МВД Грузии не уточняют гражданство этих людей.

По оценкам общественных организаций и СМИ, из 450 задержанных на акциях протеста было более 20 иностранцев, из них большинство - россияне.