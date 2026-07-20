У Грузії чоловік побив туристку в готелі нібито за "російську мову": що сталося

У грузинському регіоні Кахетія чоловік увірвався в номер туристок і вдарив одну з них. Постраждалі стверджують, що причиною нападу стала російська мова, тоді як МВС Грузії пов'язує конфлікт з інцидентом під час весілля, яке відбувалося в готелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дождь " та " Медузу ".

Що сталося

Відео з моментом нападу опублікувала в Instagram подруга постраждалої Поліна Курта. На записі видно, як чоловік перебуває в номері, а потім завдає удару одній з жінок.

Зі слів Курти, постраждала її подруга Юлія. Після події жінку доправили до лікарні, а дівчата надали свідчення поліції.

Самі постраждалі заявили, що не будуть докладно коментувати те, що сталося, до закінчення слідства.

Версія постраждалих

Поліна Курта стверджує, що чоловік прийшов у номер після того, як почув, що дівчата розмовляють російською на балконі. За її словами, нападник нібито дізнався номер кімнати через співробітників готелю.

Telegram-канал Baza із посиланням на Юлію повідомив, що жінка заступилася за подруг, яких ображав чоловік, після чого отримала удар в обличчя. За її словами, у неї діагностували перелом носа.

Ще одна подруга постраждалої розповіла, що компанія відпочивала в номері з балконом, який виходив на майданчик, де проходило весілля. Після того, як одна з дівчат відкрила пляшку шампанського, знизу їм повідомили, що вони нібито пошкодили діджейське обладнання. Пізніше між сторонами відбулася словесна суперечка, після чого чоловік прийшов у номер і звинуватив дівчат у тому, що вони розмовляють російською мовою та заважають святу.

Що кажуть у МВС Грузії

За версією МВС Грузії, конфлікт розпочався після того, як іноземні гості з балкону ображали учасників весілля та облили водою обладнання. Після цього сталась бійка, під час якої чоловік вдарив іноземну громадянку.

Підозрюваного затримано за звинуваченням у навмисному заподіянні легкої шкоди здоров'ю. За цією статтею йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Реакція готелю

Адміністрація Agarani Estate заявила, що це стало результатом дій окремих гостей і не відображає позицію готелю.

У готелі також наголосили, що співробітники не розкривали інформацію про номери постояльців та не брали участі у конфлікті.

Що відомо про постраждалих

У російських ЗМІ постраждалу називали туристкою із Росії. Проте Поліна Курта заявила, що народилася в Україні, живе в Росії та розмовляє російською мовою. За її словами, разом із нею до Грузії приїхали друзі з України, щоб відзначити день народження.