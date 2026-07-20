В Грузии мужчина избил туристку в отеле якобы за "русскую речь": что произошло

В грузинском регионе Кахетия мужчина ворвался в номер туристок и ударил одну из них в лицо. Пострадавшие утверждают, что причиной нападения стала русская речь, тогда как МВД Грузии связывает конфликт с инцидентом во время свадьбы, проходившей в отеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Дождь " и " Медузу ".

Что произошло

Видео с моментом нападения опубликовала в Instagram подруга пострадавшей Полина Курта. На записи видно, как мужчина находится в номере, а затем наносит удар одной из женщин.

По словам Курты, пострадала ее подруга Юлия. После происшествия женщину доставили в больницу, а девушки дали показания полиции.

Сами пострадавшие заявили, что не будут подробно комментировать случившееся до окончания следствия.

Версия пострадавших

Полина Курта утверждает, что мужчина пришел в номер после того, как услышал, что девушки разговаривают на русском языке на балконе. По ее словам, нападавший якобы узнал номер комнаты через сотрудников отеля.

Telegram-канал Baza со ссылкой на Юлию сообщил, что женщина заступилась за подруг, которых оскорблял мужчина, после чего получила удар в лицо. По ее словам, у нее диагностировали перелом носа.

Еще одна подруга пострадавшей рассказала, что компания отдыхала в номере с балконом, выходившим на площадку, где проходила свадьба. После того как одна из девушек открыла бутылку шампанского, снизу им сообщили, что они якобы повредили диджейское оборудование. Позже между сторонами произошла словесная перепалка, после чего мужчина пришел в номер и обвинил девушек в том, что они разговаривают на русском языке и мешают празднику.

Что говорят в МВД Грузии

По версии МВД Грузии, конфликт начался после того, как иностранные гости с балкона оскорбляли участников свадьбы и облили водой оборудование. После этого произошла драка, во время которой мужчина ударил иностранную гражданку.

Подозреваемый задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

Реакция отеля

Администрация Agarani Estate заявила, что произошедшее стало результатом действий отдельных гостей и не отражает позицию гостиницы.

В отеле также подчеркнули, что сотрудники не раскрывали информацию о номерах постояльцев и не участвовали в конфликте.

Что известно о пострадавших

В российских СМИ пострадавшую называли туристкой из России. Однако Полина Курта заявила, что родилась в Украине, живет в России и разговаривает на русском языке. По ее словам, вместе с ней в Грузию приехали друзья из Украины, чтобы отметить день рождения.