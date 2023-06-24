У Грузії через побоювання напливу росіян посилять контроль на кордонах

"З огляду на можливі нові хвилі міграції, наш кордон має строго контролюватись", - написала Зурабішвілі.

За її словами, вона уважно слідкує за ситуацією в Росії.

Варто зауважити, що її заявив викликала критику боку представників правлячої партії. Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що така ініціатива "дурна".

"Навіть сам Гахарія раніше таких дурниць не говорив. Безпека країни забезпечується, все захищається, дбають про це державні відомства. Держава твердо стоїть на варті безпеки та нікому не потрібні вказівки, тим більше від Гахарія", - сказав він.

Варто зауважити, що російський диктатор сьогодні телефонував президенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєву і розповідав йому про ситуацію в РФ. Однак той заявив, що події, які відбуваються у РФ, - внутрішня справа Росії.

Що цьому передувало

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

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