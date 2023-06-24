В Грузии из-за опасений наплыва россиян усилят контроль на границах

"Учитывая возможные новые волны миграции, наша граница должна строго контролироваться", - написала Зурабишвили.

По ее словам, она пристально следит за ситуацией в России.

Следует заметить, что ее заявила вызвала критику стороны представителей правящей партии. Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что такая инициатива "глупа".

"Даже сам Гахария раньше таких глупостей не говорил. Безопасность страны обеспечивается, все защищается, заботятся об этом государственные ведомства. Государство твердо стоит на страже безопасности и никому не нужные указания, тем более от Гахария", - сказал он.

Стоит отметить, что российский диктатор сегодня звонил по телефону президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву и рассказывал ему о ситуации в РФ. Однако тот заявил, что происходящие в РФ события - внутреннее дело России.

Что этому предшествовало

Напомним, между владельцем ПИК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

Обо всем происходящем в России читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.