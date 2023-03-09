У Грузії анонсували нові протести та пояснили, як хочуть відкликати закон про "іноагентів"

Сьогодні активісти анонсували нові акції протесту біля парламенту Грузії. Мітинг запланований на 19:00 за місцевим часом.

Учасники акції вимагатимуть звільнення всіх затриманих мітингувальників останніх днів.

Як будуть відкликати закони про "іноагентів"

Грузинські експерти заявляють, що процедура відкликання вже прийнятого законопроекту непроста. Відповідно до регламенту, проект, прийнятий у першому читанні, відкликанню не підлягає.

Тепер парламент має винести законопроект на голосування у другому читанні та "провалити" його. Однак апарат парламенту Грузії раніше скасував засідання цього тижня, щоб відновити інфраструктуру, пошкоджену під час акцій протесту.

Один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадз заявив, що затверджений у першому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу" буде знову винесений на голосування, а парламентарі виступлять проти нього.

Також він стверджує, що рух "Сила народу" вже відкликав з парламенту другий законопроект "Про реєстрацію іноземних агентів".

За словами представником правлячої партії, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вже відкликав обидва законопроекти з Венеціанської комісії.