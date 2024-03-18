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Грузія засудила РФ за проведення "виборів" на її окупованих територіях

Грузія, Понеділок 18 березня 2024 15:56
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Грузія засудила РФ за проведення "виборів" на її окупованих територіях Архівне фото: Грузія засудила РФ за проведення "виборів" на її окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія провела незаконні президентські "вибори" на окупованих територіях Грузії. Це крок проти суверенітету і територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Грузії.

"МЗС Грузії засуджує проведення виборів президента РФ в окупованих регіонах Грузії і незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення", - йдеться в заяві.

Відомство зазначило, що дана дія є кроком Російської Федерації проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії, який грубо порушує основоположні принципи і норми міжнародного права, а також повністю ігнорує статут ООН і Гельсінський заключний акт.

Грузія звернулася до міжнародної спільноти

У МЗС пояснили, що проведення будь-яких виборів в окупованих регіонах є незаконним в умовах окупації, як це встановлено, зокрема, міжнародними судами, а також в умовах, коли населення, вигнане з окупованих територій унаслідок етнічної чистки, досі не має змоги повернутися до своїх домівок.

Грузія закликала міжнародну спільноту дати належну оцінку і відреагувати на подальші незаконні дії Росії в окупованих регіонах, які спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.

"Вибори" у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

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