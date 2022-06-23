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Грузия заслуживает больше, чем Украина и Молдова, - Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС

Фото: Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Грузия заслуживала получения статуса кандидата в члены Евросоюза больше, чем Украина и Молдова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Конечно, я не завидую чужому успеху, наоборот, я рад за украинцев и молдаван, однако Грузия заслуживала большего. Если кто - то из этих трех стран и заслуживал, то это были мы", - сказал Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили заявлял: если кому и принадлежит статус кандидата в ЕС, то предстоит Грузии, а потом уже Украине и Молдове.

Напомним, сегодня лидеры Европейского Союза голосуют за предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине. Это касается также и Молдовы.

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