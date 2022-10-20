UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грузія закупила у Росії нафти в чотири рази більше, ніж минулого року, - ЗМІ

Фото: Грузія закупила у Росії нафти в чотири рази більше, ніж минулого року (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Грузія збільшила товарообіг із Росією на 50%. Це відбулося за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини-Грузія".

Як повідомляє видання, за дев'ять місяців 2022 року експорт зріс на 11% до 473 млн доларів. А зростання імпорту відбувалося вищими темпами - на 73%, до 1,24 млрд доларів. Загалом Грузія збільшила товарообіг із Росією на 50%. Збільшення товарообігу з Росією відбулося за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

"Якщо за 9 місяців 2021 року Грузія закупила у Росії нафти на 96 мільйонів доларів, то 2022 року ця цифра збільшилася до 431 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

У результаті, Росія для Грузії є найбільшим імпортером нафти. Імпорт інших товарів також збільшився, у тому числі імпорт російського борошна, російського вугілля та маргарину. Також Грузія збільшила експорт вина до Росії, цього року відправлено вина на суму 109 мільйонів доларів, що на 15% більше, ніж торік.

Також різко збільшився реекспорт автомобілів із Грузії до Росії. Якщо минулого року в РФ було експортовано близько 2 тисяч автомобілів на суму 12,4 мільйона доларів, то за 9 місяців 2022 року експорт перевищив 45,7 мільйона, а кількість експортованих автомобілів становить 3,2 тисяч.

Нагадаємо, ще у лютому Грузія заявила, що не вводитиме економічні санкції проти Російської Федерації. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пояснив, що влада пішла на такий крок через прагматичні міркування.

Пізніше стало відомо, що Грузія може брати участь в обході санкцій проти російської нафти.

Європейські нафтові санкції щодо Росії вже впливають на торгівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТАГрузія