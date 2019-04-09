Грузия выступает против возвращения РФ в ПАСЕ

Попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции в ПАСЕ, приведут лишь к дальнейшему тяжелому кризису организации. Об этом заявил представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки, сообщает "Укринформ".

Он заявил, что грузинская делегация выступает категорически против внесения любых изменений в регламент ПАСЕ, которые бы способствовали снятию санкций и возвращению России.

"Существует бюрократическая инерция в министерствах иностранных дел некоторых стран-членов. Речь идет о том, чтобы дать России что-то положительное. Но Грузия, Украина и другие партнеры пытаются объяснить этим странам, что, исходя из природы Совета Европы, принципов ее деятельности, если такое произойдет, то организация встанет перед еще более тяжелым кризисом", - сказал он.

Вчера ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Напомним, в прошлом году Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) смягчил санкции, которые могут распространяться на делегацию стран-участниц, в том числе на Россию.

В частности, в октябре 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявлял, что России не будет в ПАСЕ в 2019.