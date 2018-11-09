Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода РФ из организации

Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

По словам Ягланда, выход РФ из организации отрицательно скажется на живущих в России

В результате выхода Российской Федерации из Совета Европы тысячи россиян потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на совместной с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни пресс-конференции в Хельсинки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В результате подобной ситуации возникнет "другая Европа", полагает Ягланд.

По его словам, выход РФ из организации отрицательно скажется на живущих в России.

"В частности, тысячи россиян не будут иметь доступ к Европейскому суду по правам человека", - отметил Ягланд.

Напомним, 16 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews заявил, что Россия не предоставит Совету Европы возможность исключить себя из его членов и при необходимости уйдет сама.

"Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", - сказал глава российского МИД.

Ранее Турбьерн Ягланд призвал не допустить выход Российской Федерации из организации. Ягланд заявил, что проинформировал комитет министров 47 государств - членов СЕ о подготовке бюджета на 2019 года без учета финансового взноса со стороны России. Он подчеркнул, что речь не идет о том, что организации нужно российское финансирование. По словам генсека СЕ, вопрос состоит в том, относится ли Россия "к европейской семье наций".

Как писало РБК-Украина, ПАСЕ 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год. Таким образом, проект резолюции ПАСЕ, которая создавала условия для возвращения россиян, так и не был принят. Его вернули в комитет.