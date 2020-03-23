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Грузия выразила протест против "выборов" в Абхазии

Новости » Политика     23.03.2020 - 06:36
Грузия выразила протест против "выборов" в Абхазии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

МИД Грузии призвал вмешаться международное сообщество

Министерство иностранных дел Грузии выразило "решительный протест" против проведения "выборов" президента в непризнанной республике Абхазия. Об этом говорится в заявлении МИД.

Грузинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что эти "выборы" являются незаконными и не могут привести к каким-либо юридическим результатам.

"Так называемые выборы представляют собой еще одну неудачную попытку узаконить процесс этнической чистки, продолжающейся незаконной оккупации и фактической аннексии в абхазском регионе... Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, вывести свои войска с территории Грузии", - заявили в МИД.

Грузия призвала международное сообщество дать оценку ситуации и принять меры против "незаконных процедур, происходящих на оккупированных территориях".

По информации "Радио Свобода", победителем на повторных "выборах" главы самопровозглашенной республики был признан лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.

Отметим, независимость Абхазии признают лишь несколько стран, включая Россию. Грузия считает ее частью своей территории, оккупированной РФ.

Напомним, Украина не признает так называемые выборы президента в Абхазии, которая является оккупированной Россией территорией Грузии.

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