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Грузія висловила протест проти "виборів" в Абхазії

Новини » Політика     23.03.2020 - 06:33
Грузія висловила протест проти "виборів" в Абхазії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

МЗС Грузії закликало міжнародне співтовариство втрутитися

Міністерство закордонних справ Грузії висловило "рішучий протест" проти проведення "виборів" президента у невизнаній республіці Абхазія. Про це йдеться в заяві МЗС.

Грузинське зовнішньополітичне відомство зазначає, що ці "вибори" є незаконними і не можуть привести до яких-небудь юридичних результатів.

"Так звані вибори являють собою ще одну невдалу спробу узаконити процес етнічної чистки, тривалої незаконної окупації і фактичної анексії в абхазькому регіоні... Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію виконати свої міжнародні зобов'язання вивести свої війська з території Грузії", - заявили в МЗС.

Грузія закликала міжнародне співтовариство дати оцінку ситуації і вжити заходів проти "незаконних процедур, що відбуваються на окупованих територіях".

За інформацією "Радіо Свобода", переможцем на повторних виборах" голови самопроголошеної республіки був визнаний лідер абхазької опозиції Аслан Бжанія.

Зазначимо, незалежність Абхазії визнають лише кілька країн, включаючи Росію. Грузія вважає частиною своєї території, окупованій РФ.

Нагадаємо, Україна не визнає так звані вибори президента в Абхазії, яка є окупованою Росією територією Грузії.

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