Грузия вступит в ЕС через 5-10 лет, - премьер-министр

Грузия проводит ряд важных реформ, которые позволят ей стать полноправным членом Европейского союза в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.

"Грузия по своей природе является европейской страной, и у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое является нашим генеральным планом. Мы точно знаем, что должны сделать. Конечно же, мы осуществляем реформы, за которые мы взяли ответственность", - заявил Гарибашвили.

Премьер-министр также подчеркнул, что Грузия в ближайшие годы видит себя в Европе, в Евросоюзе через 5-10 лет. По его словам, вступление страны в ЕС в ближайшие 10 лет — это наша мечта и желание.