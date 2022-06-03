Грузія вступить до ЄС через 5-10 років, - прем'єр-міністр

Грузія проводить ряд важливих реформ, які дозволять їй стати повноправним членом Європейського Союзу в найближчі 5-10 років. Про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі на форумі глобальної безпеки (GLOBSEC 2022) у Братиславі.

"Грузія за своєю природою є європейською країною, і у нас є угода про асоціацію з ЄС, яка є нашим генеральним планом. Ми точно знаємо, що повинні зробити. Звичайно ж, ми здійснюємо реформи, за які ми взяли відповідальність", - заявив Гарібашвілі.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що Грузія В найближчі роки бачить себе в Європі, в Євросоюзі через 5-10 років. За його словами, вступ країни в ЄС в найближчі 10 років — це наша мрія і бажання.