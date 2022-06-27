Грузия временно перекрыла сухопутную границу с Россией: в чем причина

Сухопутная граница между Грузией и Россией перекрыта. Все из-за повреждения участка дороги в результате разлива реки Терек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".
Как отмечает Департамент автомобильных дорог, в результате разлива был поврежден 80-метровый участок нейтральной зоны на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Сейчас специалисты изучают текущую ситуацию, чтобы как можно быстрее восстановить движение. На месте работает спецтехника, а восстановление дороги начнут после того, как уровень реки снизится.
К тому времени, передвигаться по дороге запрещено.
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