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Грузия временно перекрыла сухопутную границу с Россией: в чем причина

Фото: Грузия временно перекрыла сухопутную границу с Россией (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Сухопутная граница между Грузией и Россией перекрыта. Все из-за повреждения участка дороги в результате разлива реки Терек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".

Как отмечает Департамент автомобильных дорог, в результате разлива был поврежден 80-метровый участок нейтральной зоны на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Сейчас специалисты изучают текущую ситуацию, чтобы как можно быстрее восстановить движение. На месте работает спецтехника, а восстановление дороги начнут после того, как уровень реки снизится.

К тому времени, передвигаться по дороге запрещено.

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