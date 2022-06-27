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Грузія тимчасово перекрила сухопутній кордон з Росією: в чому причина

Фото: Грузія тимчасово перекрила сухопутній кордон з Росією (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Сухопутний кордон між Грузією та Росією перекрито. Усе через пошкодження ділянки дороги внаслідок розливу річки Терек.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".

Як відзначає Департамент автомобільних доріг, внаслідок розливу було пошкоджено 80-метрову ділянку нейтральної зони на 136-му кілометрі траси Мцхета-Степанцмінда-Ларс.

Наразі спеціалісти вивчають поточну ситуацію, аби якнайшвидше відновити рух. На місці працює спецтехніка, а відновлення дороги розпочнуть після того, як рівень річки знизиться.

До того часу, пересуватися дорогою заборонено.

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