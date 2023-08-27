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Грузия впустила бывших заключенных из Херсонской области, которых насильно вывезли в РФ

Грузия, Воскресенье 27 августа 2023 20:25
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Грузия впустила бывших заключенных из Херсонской области, которых насильно вывезли в РФ Фото: Грузия уронила бывших заключенных украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Грузинские власти все же пропустили на свою территорию пятерых бывших заключенных украинцев из Херсонской области, которые были принудительно вывезены оккупационными российскими властями в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новая газета Европа".

По данным издания, сейчас правозащитники везут мужчин в безопасное место, где они смогут отдохнуть. После этого им помогут в подготовке документов для возвращения в Украину.

Бывшие украинские заключенные, насильно вывезенные российскими военными из Херсона, уже неделю жили в Верхнем Ларсе между Россией и Грузией

Что предшествовало

В ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключённых из Херсонской области, которых Россия вывезла на свою территорию перед отступлением.

В сентябре прошлого года, незадолго до отступления российской армии из Херсона, оккупационные власти вывезли из херсонских тюрем через Крым около 2500 заключенных. Большинство из них были отправлены в колонии на юге России, где они продолжали отбывать сроки, назначенные украинскими судами.

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