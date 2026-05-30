Грузія вперше відкрила винний склеп Сталіна, тисячі пляшок підуть з молотка

Колекція зберігається в напівтемному склепі, частина пляшок датується початком 19 століття.

Виручені з аукціону кошти Грузія планує спрямувати на відкриття школи виноробної освіти.

Над проєктом разом із Міністерством сільського господарства країни працював власник компанії Gilauri Wines Іраклій Гілаурі. За його словами, аукціон допоможе "потрапити до списку колекціонерів Грузії".

Країна позиціонує себе як батьківщину вина: археологічні дані вказують на безперервну традицію виноробства, якій близько 8000 років. Сталін, який народився в Грузії та керував Радянським Союзом з 1924 року до своєї смерті у 1953-му, був захопленим поціновувачем вина та збирачем.

Спадок Романових

До колекції входять вина з найвідоміших маєтків Бордо, що раніше належали російському царю Олександру III та його сину Миколі II.

Радянська влада конфіскувала імператорську колекцію Романових після революції 1917 року, і Сталін став її хранителем, поступово додаючи улюблені грузинські сорти.

Колекціонер Віктор Чен, який приїхав до Тбілісі з Далласа (штат Техас), був вражений побаченим.

"У мене таке відчуття, ніби ти Індіана Джонс, який відкриває печеру: це може бути ніщо, а може бути щось", - сказав він. "На даний момент не так багато речей залишається історичними. І це може бути одним із них".