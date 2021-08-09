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Грузія повертає масковий режим на вулиці

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Тбілісі, Понеділок 09 серпня 2021 14:31
Грузія повертає масковий режим на вулиці Фото: в Грузії повертають масковий режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Грузія повертає носіння масок для обличчя на відкритому просторі з 10 серпня. У місцях, де збирається більше п'яти осіб, носіння масок буде обов'язковим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Грузія онлайн".

Карантин посилюють через погіршення епідеміологічної ситуації в останній період. За минулу добу в Грузії виявили 2236 заражень, померли 44 людини.

Останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували.

Нагадаємо, Грузія посилює карантин на тлі сплеску захворюваності на COVID.

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