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Грузия вошла в пик второй волны коронавируса

Тбилиси, Понедельник 30 ноября 2020 16:40
Грузия вошла в пик второй волны коронавируса
Фото: Амиран Гамкрелидзе (facebook.com/ncdcgeorgia)
Автор: РБК-Украина

Грузия вошла в пик второй волны распространения коронавируса. Ежедневно в стране фиксируют по 3-4 тысячи новых случаев COVID-19.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает "Новости Грузия".

"Мы думаем, что количество случаев может еще немного вырасти, но мы должны остаться приблизительно в таких рамках", - заявил он.

По словам Гамкрелидзе, продолжительность пика коронавируса будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, насколько будут жители соблюдать карантинные ограничения.

При этом эпидемиолог заявил, что эпидемическая ситуация в стране "сложная, но управляемая".

Напомним, 10 сентября в Грузии заявили, что началась вторая волна пандемии коронавируса.

Кроме того, с 28 ноября в Грузии начал действовать локдаун. В стране введен комендантский час, прекращена работа всех междугородных пассажирских перевозок и т.д. Однако правительство пообещало, что на новогодние и рождественские праздники карантин будет ослаблен.

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